Apple объяснила причины перегрева iPhone 15: когда исправят
Компания Apple заявила, что обнаружила несколько проблем, приводящих к нагреву iPhone 15.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
После жалоб компания заявила, что устройство может нагреваться в первые несколько дней "после настройки или восстановления устройства из-за повышенной фоновой активности".
"Другая проблема связана с некоторыми недавними обновлениями сторонних приложений, которые приводят к перегрузке системы", - добавили в компании.
Среди приложений, которые вызывали проблему с нагревом:
- игра Asphalt 9;
- Instagram;
- Uber.
Meta, например, уже исправила проблему в своем приложении Instagram уже 27 сентября.
Также ожидается исправление ошибки в iOS 17. Решение проблемы не будет снижать производительность, впрочем, поможет бороться с нагревом.
"Компания со штаб-квартирой в Купертино, штат Калифорния, заявила, что iPhone 15 Pro и Pro Max не страдают от перегрева из-за конструкции, а новые титановые корпуса приводят к лучшему рассеиванию тепла по сравнению с предыдущими моделями из нержавеющей стали", - отмечает издание.
В то же время в компании заверили в том, что нагрев не представляет угрозу безопасности или травматизма. В частности не влияет на долгосрочную производительность телефона.
iPhone 15
Во время сентябрьской презентации Apple продемонстрировала линейку смартфонов iPhone 15, состоящую из базовых iPhone 15 и 15 Plus, а также iPhone 15 Pro и Pro Max.
Конечно, компания не ограничилась только новыми смартфонами. Все подробности новых гаджетов можно прочитать в подборке РБК-Украина.
Также через неделю Apple выпустила новую версию операционных систем iOS 17.
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