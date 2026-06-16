Apple выпустила новые бета-версии iOS, macOS и watchOS: что изменилось для iPhone и Mac

Apple официально выпустила очередные бета-версии текущих операционных систем для разработчиков. Новые сборки доступны для пользователей iPhone, iPad, Apple Watch, Mac и других фирменных гаджетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Apple Insider .

Какие устройства получили обновление?

Американский техногигант продолжает параллельно тестировать две версии ОС. На фоне недавней презентации систем будущего поколения Apple поддерживает актуальную линейку.

Свежие тестовые сборки вышли для следующих платформ:

iOS 26.6 и iPadOS 26.6 (сборка 23G5043d);

watchOS 26.6 (сборка 23U5040d);

visionOS 26.6 (сборка 23O5743c);

tvOS 26.6 и HomePod Software 26.6 (сборка 23L5744d);

macOS Tahoe 26.6 (сборка 25G5043d).

Кроме того, разработчики получили две предрелизные версии устаревших систем для компьютеров — macOS 15.7.8 RC 2 и macOS 14.8.8 RC 2. Предыдущий раунд тестирования стартовал в конце прошлого месяца - 26 мая.

Что изменилось?

Обычно во время параллельного тестирования двух поколений платформ все ключевые новые функции достаются будущему поколению устройств. Текущие версии систем нацелены на оптимизацию работы гаджетов, поэтому разработчики сосредоточились на повышении производительности и исправлении системных ошибок.

В предыдущей бета-версии обозреватели обнаружили новое уведомление для приложения "Контакты". Система теперь предупреждает пользователя, если он достигает лимита в 20 000 заблокированных номеров. Также в коде обнаружили важное исправление безопасности для фирменного навигационного сервиса Apple Maps.

Важное предупреждение для пользователей

Эксперты и представители компании настоятельно советуют не спешить с загрузкой обновленных систем. Поскольку прошивки имеют статус версий для разработчиков, существует реальный риск возникновения серьезных ошибок.

Установка такого софта на основные устройства может привести к нестабильной работе гаджетов и полной потере личных данных.

Тестировать обновления рекомендуется исключительно на дополнительном оборудовании и только после создания резервной копии всей информации. Для обычных пользователей техники Apple вскоре выйдет публичная бета-версия, которая более защищена от сбоев.