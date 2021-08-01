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Apple видалила зі свого магазину додаток для знайомств противників вакцинації

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США, Неділя 01 серпня 2021 23:40
Apple видалила зі свого магазину додаток для знайомств противників вакцинації Фото: Apple видалила зі свого магазину додаток для знайомств супротивників вакцинації (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Apple видалила зі свого магазину додаток для знайомств противників вакцинації. Розробники програми заявили про цензуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Insider.

Розробники програми під назвою Unjected опублікували знімок листа від Apple, в якому говориться, що додаток не відповідає правилам AppStore. У їхньому повідомленні говориться, що програму видалили "очевидно, через нашу репутацію як простору, в якому люди можуть підтримати свою медичну самостійність". Представники платформи відзначили, що виходом із ситуації може стати розвиток сайту, тому що його Apple та інші IT-компанії не зможуть відключити.

В Unjected відзначили, що у тих користувачів, які вже встигли завантажити програму, вона, очевидно, продовжить працювати. Видаляти її вони не рекомендують, оскільки завантажити заново не вийде.

Представник Apple, у свою чергу, заявив, що розробники Unjected порушили політику Apple щодо контенту, пов'язаного з COVID-19. Компанія послалася, в тому числі, на інтерв'ю засновників Unjected, які говорили, що їх додаток для "нещеплених людей, що схоже мислять". Unjected вже видаляли з AppStore, але після оновлень повернули в магазин додатків, повідомили в Apple.

Нагадаємо, що Apple планує додати функцію Face ID на всі свої пристрої.

Також Apple хоче збільшити виробництво нових iPhone на 20%.

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