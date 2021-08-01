Apple видалила зі свого магазину додаток для знайомств противників вакцинації

Розробники програми під назвою Unjected опублікували знімок листа від Apple, в якому говориться, що додаток не відповідає правилам AppStore. У їхньому повідомленні говориться, що програму видалили "очевидно, через нашу репутацію як простору, в якому люди можуть підтримати свою медичну самостійність". Представники платформи відзначили, що виходом із ситуації може стати розвиток сайту, тому що його Apple та інші IT-компанії не зможуть відключити.

В Unjected відзначили, що у тих користувачів, які вже встигли завантажити програму, вона, очевидно, продовжить працювати. Видаляти її вони не рекомендують, оскільки завантажити заново не вийде.

Представник Apple, у свою чергу, заявив, що розробники Unjected порушили політику Apple щодо контенту, пов'язаного з COVID-19. Компанія послалася, в тому числі, на інтерв'ю засновників Unjected, які говорили, що їх додаток для "нещеплених людей, що схоже мислять". Unjected вже видаляли з AppStore, але після оновлень повернули в магазин додатків, повідомили в Apple.