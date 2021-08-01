Apple удалила из своего магазина приложение для знакомств противников вакцинации

Разработчики приложения под названием Unjected опубликовали снимок письма от Apple, в котором говорится, что приложение не соответствует правилам AppStore. В их сообщении говорится, что программу удалили "очевидно, из-за нашей репутации как пространства, в котором люди могут поддержать свою медицинскую самостоятельность". Представители платформы отметили, что выходом из ситуации может стать развитие сайта, потому что его Apple и другие IT-компании не смогут отключить.

В Unjected отметили, что у тех пользователей, которые уже успели скачать программу, она, очевидно, продолжит работать. Удалять ее они не рекомендуют, так как загрузить заново не получится.

Представитель Apple, в свою очередь, заявил, что разработчики Unjected нарушили политику Apple в отношении контента, связанного с COVID-19. Компания сослалась, в том числе, на интервью основателей Unjected, которые говорили, что их приложение для "схоже мыслящих непривитых людей". Unjected уже удаляли из AppStore, но после обновлений вернули в магазин приложений, сообщили в Apple.