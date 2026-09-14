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Apple тайно разрабатывает собственные геймпады: это сменит игру на iPhone и Mac

16:33 14.09.2026 Пн
2 мин
Чего ждать от Купертино в нише гейминга?
aimg Ольга Завада
Apple выпустит игровой контроллер под брендом Beats (фото: Unsplash)

Apple работает над созданием собственных игровых контроллеров, которые выйдут на рынок под суббрендом Beats.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на аналитический отчет Марка Гурмана для медийного агентства Bloomberg.

Первые упоминания о разработке были обнаружены в коде бета-версии macOS 26.7, где нашли идентификаторы двух новых устройств - T6502 и T1057. Наличие проектов позже подтвердили аналитики промышленности.

Решение выпустить геймпады под маркой Beats позволит компании создать более доступные аксессуары без использования дорогостоящих материалов, которые обычно присущи основной линейке Apple.

Технические характеристики

По имеющимся данным, оба девайса получат классическую компоновку элементов управления:

  • два аналоговых стика с возможностью нажатия,
  • крестовину D-Pad,
  • четыре основные кнопки,
  • боковые клавиши,
  • аналоговые триггеры.

Главное отличие между моделями заключается в функционале и способе подключения:

Модель T6502 разрабатывается как проводной контроллер с базовыми возможностями.

Модель T1057 получит беспроводное соединение через Bluetooth, встроенные датчики движения (акселерометр и гироскоп), а также системы тактильной обратной связи.

Читайте больше: Скрывали более 10 лет: Apple случайно засветила собственные игровые контроллеры

Влияние на рынок и экосистему Apple

Пока пользователи iPhone, Mac и Apple TV вынуждены использовать посторонние аксессуары от Razer, SteelSeries или классические геймпады от консолей PlayStation и Xbox.

Появление собственного контроллера позволит Apple улучшить взаимодействие с играми в экосистеме и повысить интерес к требовательным проектам AAA-класса на мобильных устройствах.

Выход в сегмент игровых манипуляторов через бренд Beats позволит техногиганту закрепиться на рынке мобильных контролеров, который продолжает стремительно расти, не вступая в прямую ценовую конкуренцию с премиальными брендами.

Даты релиза и стоимость устройств пока не указываются.

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