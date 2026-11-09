RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Apple существенно расширяет возможности Siri: какие задачи она сможет брать на себя

13:11 09.11.2026 Пн
2 мин
aimg Ольга Завада
Apple тестирует первую фоновую функцию для Siri (коллаж: РБК-Украина)

Apple готовит масштабное обновление Siri, которое позволит голосовому помощнику взаимодействовать не только с системными, но и сторонними приложениями. Параллельно компания перестраивает процесс разработки будущих ОС, чтобы дать инженерам больше времени на внедрение новых функций и инноваций.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на аналитику Марка Гурмана для медийного агентства Bloomberg.

Новый уровень Siri: контроль и автономные задачи

Несмотря на внутренние дискуссии о скорости внедрения искусственного интеллекта, экосистема Apple демонстрирует видимую эволюцию.

Обновленная Siri уже способна анализировать контекст непосредственно на экране устройства, обрабатывать личные данные из почты или сообщений и выполнять базовые действия.

В бета-версии обновления iOS 27.3 компания начинает тестировать расширенные внутридополнительные возможности.

Среди главных новшеств для пользователей выделяют:

Глубокое управление штатной экосистемой. Помощник сможет сортировать вкладки в браузере Safari, упорядочивать каталоги в программе "Файлы", отменять отправку сообщений в iMessage и выполнять сложное редактирование в "Фото".

Интеграция с посторонними сервисами. В весенних обновлениях сервисы типа OpenTable или Uber Eats смогут создавать плагины, которые позволят оформлять бронирование или заказывать еду исключительно с помощью голосовых команд.

Выполнение автономных фоновых задач. В настоящее время готовится к релизу функция, которая будет анализировать сохраненные пароли, находить компрометированные комбинации и самостоятельно изменять их на вебсайтах без участия человека.

В то же время, аналитики отмечают: современные решения Купертино остаются преимущественно запросными, тогда как продукты конкурентов уже способны длительное время удерживать контекст сложной работы без напоминаний.

Читайте больше: Собственный модем 5G и Wi-Fi 7: какие технологии Apple готовит для новых iPad

Реформа разработок iOS 28 и macOS 28

На фоне масштабной ИИ трансформации Apple изменила фундаментальный подход к созданию следующего поколения своих операционных систем.

Традиционно разработка делилась на несколько восьминедельных этапов, где половина времени отводилась на написание кода, а другая половина - на интеграцию функций в систему.

В новом цикле создания iOS 28 и macOS 28 инженеры выделили шесть недель на творческие поиски и эксперименты с новыми технологиями, сократив этап интеграции до двух недель.

Сотрудники компании положительно оценили эти изменения, поскольку такой график предоставляет больше возможностей для проверки смелых идей перед принятием финального функционала систем.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
AppleiPhoneiOSИскусственный интеллект