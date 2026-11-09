Apple существенно расширяет возможности Siri: какие задачи она сможет брать на себя

Новый уровень Siri: контроль и автономные задачи

Несмотря на внутренние дискуссии о скорости внедрения искусственного интеллекта, экосистема Apple демонстрирует видимую эволюцию.

Обновленная Siri уже способна анализировать контекст непосредственно на экране устройства, обрабатывать личные данные из почты или сообщений и выполнять базовые действия.

В бета-версии обновления iOS 27.3 компания начинает тестировать расширенные внутридополнительные возможности.

Среди главных новшеств для пользователей выделяют:

Глубокое управление штатной экосистемой. Помощник сможет сортировать вкладки в браузере Safari, упорядочивать каталоги в программе "Файлы", отменять отправку сообщений в iMessage и выполнять сложное редактирование в "Фото".

Интеграция с посторонними сервисами. В весенних обновлениях сервисы типа OpenTable или Uber Eats смогут создавать плагины, которые позволят оформлять бронирование или заказывать еду исключительно с помощью голосовых команд.

Выполнение автономных фоновых задач. В настоящее время готовится к релизу функция, которая будет анализировать сохраненные пароли, находить компрометированные комбинации и самостоятельно изменять их на вебсайтах без участия человека.

В то же время, аналитики отмечают: современные решения Купертино остаются преимущественно запросными, тогда как продукты конкурентов уже способны длительное время удерживать контекст сложной работы без напоминаний.

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Реформа разработок iOS 28 и macOS 28

На фоне масштабной ИИ трансформации Apple изменила фундаментальный подход к созданию следующего поколения своих операционных систем.

Традиционно разработка делилась на несколько восьминедельных этапов, где половина времени отводилась на написание кода, а другая половина - на интеграцию функций в систему.

В новом цикле создания iOS 28 и macOS 28 инженеры выделили шесть недель на творческие поиски и эксперименты с новыми технологиями, сократив этап интеграции до двух недель.

Сотрудники компании положительно оценили эти изменения, поскольку такой график предоставляет больше возможностей для проверки смелых идей перед принятием финального функционала систем.