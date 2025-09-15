Apple сегодня представит обновление iOS 26: что изменится в iPhone

Новый дизайн: Liquid Glass

Ключевым визуальным изменением в iOS 26 стал интерфейс Liquid Glass. Он делает элементы более "живыми" и прозрачными: пользователи смогут, например, сделать иконки на домашнем экране полупрозрачными, чтобы показать фоновое изображение.

Liquid Glass также добавляет более динамичное управление.

В Apple Music и других приложениях теперь можно менять экраны свайпом, а не отдельными нажатиями.

Интерфейс Liquid Glass (фото: Apple)

Искусственный интеллект в действии

Многие функции iOS 26 основаны на Apple Intelligence. Среди главных:

Live Translation - перевод сообщений, звонков и FaceTime в реальном времени. Функция поддерживает английский, французский, немецкий, испанский, португальский и другие языки.

В AirPods Pro 3 перевод работает и для разговоров вокруг пользователя: наушники слушают диалог и почти мгновенно выдают перевод.

Call Screening - при звонке с неизвестного номера iPhone автоматически отвечает и уточняет имя звонящего и причину звонка. Пользователь решает, принимать вызов или нет.

Hold Assist - функция "удержания" линии: iPhone сам ждет ответа оператора и уведомляет владельца, когда соединение готово.

В Сообщениях появились новые фильтры для сообщений от незнакомых номеров, обновленный дизайн опросов и возможность менять фон чатов.

Другие нововведения

Apple Maps теперь запоминают привычные маршруты и заранее предупреждают о задержках. Появилась вкладка Visited Place, где отображаются ранее посещенные рестораны, магазины и другие места.

iPad получил уникальное обновление - поддержку работы с несколькими окнами, как на компьютере.

iOS 26 распространяется на iPhone, iPad и Apple Watch. Большинство новых функций будут доступны сразу после обновления 15 сентября.