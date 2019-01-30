Apple знизить ціни на iPhone

Поки невідомо, в яких країнах подешевшає iPhone

Американская компания Apple решила снизить цены на некоторые флагманские модели iPhone. Об этом заявил глава компании Тим Кук, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, Apple снизит цены на iPhone второй раз за 12 лет. Он также уточнил, что смартфоны подешевеют в тех странах, чья валюта значительно снизилась по отношению к доллару.

"Мы решили вернуться к ценам на iPhone, более сопоставимым с нашими локальными расценками год назад, надеемся, это поможет нашим продажам в этих регионах", - отметил Кук.

Он также подчеркнул, что в странах, чьи валюты заметно ослабли по отношению к доллару, iPhone значительно подорожали. Кук добавил, что решение пересмотреть цены принято после оценки макроэкономических условий на этих рынках.

В то же время пока не сообщается, в каких именно странах будет снижение цен на iPhone.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple представит три модели iPhone в 2019 году. По данным источников, среди нововведений - тройная камера на задней панели для премиальной модели iPhone и двойные камеры для двух других моделей. В 2020 году Apple может отказаться от модели с LCD-экраном.

Накануне стало известно, что Apple исправит связанную с прослушкой уязвимость в FaceTime.