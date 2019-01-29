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Apple виправить пов'язану з прослуховуванням уразливість в FaceTime

Новини » Телеком & IT    29.01.2019 - 09:47
Apple виправить пов'язану з прослуховуванням уразливість в FaceTime
Ілюстративне фото (wikimedia.org)

Уразливість в FaceTime дозволяє прослуховувати користувача до того, як він відповість на дзвінок

Американська компанія Apple цього тижня випустить оновлення для програми відеодзвінків FaceTime. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що Apple виправить уразливість, яка дозволяє прослуховувати користувача iPhone до того, як він відповість на відеодзвінок. Також уточнюється, що ця можливість пов'язана з функцією групових відеодзвінків.

"Ми знаємо про цю проблему і готуємо виправлення, яке буде випущено оновлення програмного забезпечення пізніше на цьому тижні", - зазначив представник Apple.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Apple представить три моделі iPhone в 2019 році. За даними джерел, серед нововведень, які готує Apple, - потрійна камера на задній панелі для преміальної моделі iPhone і подвійні камери для двох інших моделей. Крім того, повідомляється, що в 2020 році Apple може відмовитися від моделі з LCD-екраном і повністю перейде на оснащення iPhone дисплеями з технологією органічних світлодіодів (OLED).

До цього стало відомо, що Apple вирішила скоротити плани з виробництва смартфонів.

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