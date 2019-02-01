Apple при наступному оновленні усуне помилку в додатку FaceTime

Помилка дозволяє чути звук з телефону абонента, навіть якщо він ще не відповів

Компания Apple пообещала во время следующего обновления системы устранить ошибку, связанную с приложением FaceTime. Об этом говорится в заявлении корпорации, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Речь идет об ошибке при видеовызове с помощью приложения FaceTime, которая позволяет слышать звук с телефона вызываемого абонента, даже если он еще не ответил.

В компании сообщили, что узнали о проблеме с групповыми звонками от пользователей примерно за неделю до того, как сообщения об ошибке появились в американской прессе, и отключили эту функцию.

Накануне стало известно, что Apple исправит связанную с прослушкой уязвимость в FaceTime.

Также сообщалось, что американская компания Apple решила снизить цены на некоторые флагманские модели iPhone.

РБК-Украина писало, что на открытие торгов на бирже NASDAQ 3 января акции компании Apple опустились на 9,43% и торговались на отметке 143 долларов.