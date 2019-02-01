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Apple при наступному оновленні усуне помилку в додатку FaceTime

Новини » Телеком & IT    01.02.2019 - 22:36
Apple при наступному оновленні усуне помилку в додатку FaceTime
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Помилка дозволяє чути звук з телефону абонента, навіть якщо він ще не відповів

Компанія Apple пообіцяла під час наступного оновлення системи виправити помилку, пов'язану з додатком FaceTime. Про це йдеться в заяві корпорації, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Мова йде про помилку при відеодзвінку за допомогою програми FaceTime, яка дозволяє чути звук з телефону абонента, навіть якщо він ще не відповів.

У компанії повідомили, що дізналися про проблеми з груповими дзвінками від користувачів приблизно за тиждень до того, як повідомлення про помилку з'явилися в американській пресі, і відключили цю функцію.

Напередодні стало відомо, що Apple виправить пов'язану з прослуховуванням уразливість в FaceTime.

Також повідомлялося, що американська компанія Apple вирішила знизити ціни на iPhone.

РБК-Україна писало, що на відкриття торгів на біржі NASDAQ 3 січня акції компанії Apple опустилися на 9,43% і торгувалися на позначці 143 доларів.

Apple знизить ціни на iPhone Apple виправить пов'язану з прослуховуванням уразливість в FaceTime
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