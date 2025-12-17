В Apple разрабатывают сразу 8 новых iPhone: дата выхода и главные фишки будущих смартфонов

Для владельцев iPhone следующие два года обещают быть особенно интересными. Стало известно, что в Apple разрабатывается восемь новых моделей смартфонов, включая долгожданный iPhone Fold и iPhone 20.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac .

Дорожная карта Apple: iPhone 17e и iPhone 18 Pro

Согласно источникам, iPhone 17e выйдет весной 2026 года. Это будет "пошаговое обновление" iPhone 16e с новым модемом C1X от Apple. Ожидается стеклянная задняя панель с поддержкой магнитной беспроводной зарядки - одной из функций, которой не хватало пользователям iPhone 16e. Текущая модель поддерживает стандарт Qi, но не магнитную зарядку.

Осенью 2026 года Apple представит iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Основные новые функции:

датчик Face ID под дисплеем

фронтальная камера переместится в верхний левый угол экрана

механическая диафрагма как минимум для одной камеры, что улучшит ночную съемку и предотвратит получение засвеченных фотографий днем

внешний вид будет похож на iPhone 17 Pro

новые чипы от TSMC расположат память ближе к процессору для повышения производительности.

iPhone Fold: складной iPhone с 7,7-дюймовым экраном

Apple также работает над iPhone Fold, релиз которого ожидается осенью 2026 года. Развернутый экран будет иметь формат, похожий на iPad, и диагональ 7,7 дюйма; в сложенном виде дисплей составит 5,3 дюйма.

При разработке и пробном производстве Apple сталкивается с высоким уровнем дефектов дисплеев, что, по словам источников, является нормальным для текущей стадии проекта. Фронтальная камера расположится в верхнем левом углу вместе с датчиками света и приближения.

iPhone 18, iPhone 18e и iPhone Air 2

Весной 2027 года Apple планирует выпустить базовый iPhone 18, который станет "пошаговым обновлением" предыдущей модели. Например, сенсорное управление камеры и тактильная отдача будут убраны.

Также весной 2027 года ожидается iPhone 18e - бюджетная версия с беспроводной зарядкой, как у предшественника.

В Apple пересмотрели дизайн iPhone Air 2 из-за слабых продаж первой модели. Компания также планирует добавить вторую камеру и снизить цену устройства.

iPhone 20: юбилейная модель с экраном без рамок

Осенью 2027 года выйдет iPhone 20, приуроченный к 20-летию iPhone. Bloomberg ранее сообщал о смелом дизайне, предполагающем более широкое использование стекла.

По данным источников, новый iPhone 20 получит: