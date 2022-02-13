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Apple дало ймовірну назву операційній системі майбутньої AR/VR-гарнітури

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Неділя 13 лютого 2022 20:00
Apple дало ймовірну назву операційній системі майбутньої AR/VR-гарнітури Фото: Apple дало назву операційній системі майбутньої AR/VR-гарнітури (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Apple ймовірно визначилась з назвою операційної системи для своєї майбутньої гарнітури доповненої та віртуальної реальності. Ентузіасти виявили згадку про неї на різних ресурсах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на 9to5Mac.

Чутки про AR/VR шолом від Apple ходять доволі давно, однак чутки про його розробку компанія досі не підтвердила.

Згідно з даними інсайдерів, розробка йде доволі активно й перші екземпляри можна вже буде придбати у 2023 році.

Журналісти виявили згадку про операційну систему RealityOS у репозиторіях GitHub, а також в журналах завантаження App Store. Також назва фігурувала у статтях від Bloomberg й відзначалась в попередніх збірках iOS 13.

Ймовірно, що гарнітура також матиме власний магазин додатків.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Apple зізналася у записі розмов користувачів з помічником Siri. Проблему було виявлено в iOS 15.

Також компанія може обладнати власні iMac функцією розпізнавання облич.

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