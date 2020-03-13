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Apple перенесла WWDC в онлайн через коронавірус

Новини » Телеком & IT     13.03.2020 - 19:03
Apple перенесла WWDC в онлайн через коронавірус
Ілюстративне фото (flickr)

Конференція вперше пройде тільки в режимі трансляції

Найбільша конференція для розробників WWDC 2020 від Apple вперше пройде тільки в режимі онлайн-трансляції через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent.

В Apple наголосили, що таке рішення компанія ухвалила саме у зв'язку зі спалахом коронавірусу у світі.

"Ми представляємо WWDC 2020 у червні цього року інноваційним способом мільйонам розробників у всьому світі, об'єднуючи всі співтовариства розробників разом з новим досвідом", - сказав Філ Шиллер, керівник відділу маркетингу Apple.

В Apple також заявили, що дадуть місцевому бізнесу в Сан-Хосе, штат Каліфорнія 1 млрд доларів у якості компенсації за збитки, пов'язані з переведенням WWDC 2020 онлайн.

WWDC (Worldwide developers conference) - всесвітня конференція розробників на платформі Apple. Проводиться щорічно в Каліфорнії, США.

Раніше Apple попередила працівників магазинів Apple Store про недостачу смартфонів iPhone для заміни на випадок пошкодження через вплив коронавірусу на ланцюжок поставок компанії.

Також РБК-Україна повідомляло, що через коронавірус Формула-1 скасувала чотири етапи Гран-прі сезону 2020.

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