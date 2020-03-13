Apple перенесла WWDC в онлайн из-за коронавируса

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Конференция впервые пройдет только в режиме трансляции

Крупнейшая конференция для разработчиков WWDC 2020 от Apple впервые пройдёт только в режиме онлайн-трансляции из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.

В Apple подчеркнули, что такое решение компания приняла именно в связи со вспышкой коронавируса в мире.

"Мы представляем WWDC 2020 в июне этого года инновационным способом миллионам разработчиков по всему миру, объединяя все сообщество разработчиков вместе с новым опытом", - сказал Фил Шиллер, руководитель отдела маркетинга Apple.

В Apple также заявили, что дадут местному бизнесу в Сан-Хосе штат Калифорния 1 млрд долларов в качестве компенсации убытков, связанных с переводом WWDC 2020 в онлайн.

WWDC (Worldwide developers conference) - всемирная конференция для разработчиков на платформах Apple. Проводится ежегодно в Калифорнии, США.

Ранее Apple предупредила сотрудников магазинов Apple Store о недостаче смартфонов iPhone для замены на случай повреждения из-за влияния коронавируса на цепочку поставок компании.

Также РБК-Украина сообщало, что из-за коронавируса Формула-1 отменила четыре этапа Гран-при сезона 2020.