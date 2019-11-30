Apple проведе аудит позначення спірних територій у зв'язку з Кримом

Американська корпорація Apple після ситуації з позначенням анексованого Криму в додатку "Погода" територією Росії почала проводити аудит політики визначення спірних територій. Про це передає Reuters.

Як зазначила прес-секретар корпорації Труді Мюллер, це може спричинити зміни в політиці Apple.

"Ми розглядаємо міжнародне право, а також відповідні закони США та інших країн перед тим, як прийняти рішення по позначенню територій Maps і вносимо зміни, якщо цього вимагає закон", - сказала Мюллер.

Прес-секретар додала, що співробітники компанії вже працюють над докладним вивченням питання про майбутнє позначенні спірних кордони в багатьох додатках Apple.

"За підсумками цього аналізу ми можемо вносити зміни", - підсумувала Мюллер.

Нагадаємо, прес-секретар Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко заявила, що у відомстві перевіряють інформацію про позначенні Криму російською територією в додатках Apple. Це сталося після того, як в ЗМІ з'явилася інформація, що в програмі "Погода" американська компанія на території РФ почала відображати аннексированные Крим і Севастополь російською територією.

Незабаром посольство України в США звернулося до Державного департаменту і компанії Apple. Українські власті зажадали від Apple виправити неправильне позначення Криму як частини РФ.