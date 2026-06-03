Apple придумала способ "касаться" цифровых объектов: что может новый аксессуар для Vision Pro

Новый документ под названием "Обнаружение и эмуляция текстуры поверхности" содержит детальное описание устройства с чертежами и техническими обоснованиями.

Технология передачи прикосновений

Главная задача будущего гаджета - обеспечить максимальное погружение в смешанную реальность (XR). Вместо использования тактильных перчаток Apple предлагает вложить все необходимые сенсоры в компактный корпус привычного стилуса.

Инструмент сможет с высокой точностью фиксировать скорость, траекторию движения руки и угол наклона устройства с помощью встроенного гироскопа, динамично меняя ощущение виртуальной плоскости.

Какая "начинка" устройства?

Для реалистичной симуляции прикосновений инженеры предлагают использовать целый комплекс сложных компонентов:

Линейные приводы: детали способны физически расширять или сжимать отдельные части корпуса стилуса прямо в ладони пользователя.

Передовая тактильная отдача: благодаря точно направленным вибрациям и микродвижениям система может создавать, копировать или полностью отменять ощущения трения и шероховатости.

Оптические сенсоры: на кончике условного карандаша предлагают разместить миниатюрную камеру, датчики цвета и интерферометры для точного сканирования параметров реальных поверхностей.

К слову, это уже не первая попытка Apple научить стилус распознавать текстуры, однако предыдущие разработки фокусировались на переносе параметров из реального мира в компьютер. Новая же технология работает в обратном направлении, пытаясь сделать искусственные объекты осязаемыми.

Фрагмент патента, на котором изображены две возможные конфигурации устройства, похожего на Apple Pencil: одна с интерферометрами в кончике, а другая - с камерой (скриншот: Apple)

Перспективы линейки Vision Pro

Среди авторов изобретения указан известный инженер Николас Солднер, который ранее создавал для Apple системы ультразвуковых датчиков и функции отслеживания дыхания в шлемах пространственных вычислений.

Эксперты отмечают, что сам факт регистрации патента не гарантирует быстрого появления коммерческого продукта на полках магазинов. Часто похожие документы закрепляют за компанией авторское право на длительные исследования.

Тем не менее, разработка является четким сигналом того, что Apple, несмотря на слухи в сети, не сворачивает работу над проектом и операционной системой visionOS, а продолжает искать новые технические решения для их совершенствования.