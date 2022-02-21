VR-шолом Apple буде працювати за передплатою

AR/VR-гарнітура від компанії Apple матиме просунуті функції. Втім, вони будуть доступні лише за передплатою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Appleinsider .

Для доступу до просунутих функцій гарнітури користувачам доведеться звернутися до спеціального програмного забезпечення, яке буде надаватися при наявності підписки.

Також інсайдер повідомляє, що гарнітура змішаної реальності від компанії буде преміальним продуктом, а її ціна становитиме кілька тисяч доларів.

Ймовірно, що Apple буде орієнтуватися на політику Microsoft і її гарнітуру HoloLens, втім, остання компанія не вимагає від своїх користувачів підписки.