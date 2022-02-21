ru ua
Пн, 21 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

VR-шолом Apple буде працювати за передплатою

Новость на русском →
Понеділок 21 лютого 2022 12:05
VR-шолом Apple буде працювати за передплатою Фото: VR-шолом Apple буде працювати за передплатою (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

AR/VR-гарнітура від компанії Apple матиме просунуті функції. Втім, вони будуть доступні лише за передплатою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Appleinsider.

Для доступу до просунутих функцій гарнітури користувачам доведеться звернутися до спеціального програмного забезпечення, яке буде надаватися при наявності підписки.

Також інсайдер повідомляє, що гарнітура змішаної реальності від компанії буде преміальним продуктом, а її ціна становитиме кілька тисяч доларів.

Ймовірно, що Apple буде орієнтуватися на політику Microsoft і її гарнітуру HoloLens, втім, остання компанія не вимагає від своїх користувачів підписки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Apple ймовірно вже визначилася з назвою операційної системи для своєї AR/VR-гарнітури.

Читайте РБК-Україна в Google News
Apple
NEWS
План Росії щодо України розкрито. Міноборони озвучило сценарій агресії
План Росії щодо України розкрито. Міноборони озвучило сценарій агресії
DAILY
Ростислав Шурма: Безповоротні втрати економіки України зараз – 2-3 млрд доларів на місяць
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ростислав Шурма: Безповоротні втрати економіки України зараз – 2-3 млрд доларів на місяць