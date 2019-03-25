Apple представила новий стримінговий сервіс

Фото: Apple TV+ (apple.com)

Apple TV+ - це частина програми Apple TV, воно об'єднує проекти сервісів з платними підписками

В рамках весняної презентації Apple презентувала новий стриминговый сервіс Apple TV+. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт корпорації.

Apple TV+ - це частина програми Apple TV, воно об'єднує проекти сервісів з платними підписками на зразок Amazon, шоу з кабельними каналами як HBO, Starz, Epix і Showtime, а також фільми з iTunes.

Однією з головних функцій програми буде перегляд контенту конкретних каналів і джерел.

Онлайн-кінотеатр запустять восени 2019 року в більш ніж ста країнах світу. Apple TV буде підтримувати Smart-TV від LG, Samsung і навіть телевізор від Amazon під назвою fireTV.

Під час презентації нового сервісу на сцену театру Стіва Джобса, розташованому на території кампуса Apple Park в Купертіно, вийшли кілька діячів кіноіндустрії - Стівен Спілберг, Джей Джей Абрамс, Джейсон Момоа, Дженніфер Еністон, Різ Уізерспун, Опра Уинфри та інші.

Працює сервіс по підписці, контент буде доступний як онлайн, так і оффлайн. Вартість поки не оголосили.

Також в рамках презентації Apple представила представила платіжний сервіс Apple Card, який включає в себе віртуальну карту Apple. Крім того, компанія представили сервіс розповсюдження ігор Arcade, який працює по платній підписці.