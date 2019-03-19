ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Apple представила новий iMac

Новини » Телеком & IT    19.03.2019 - 18:01
Apple представила новий iMac
Фото: iMac (apple.com)

Компанія представила нову модель настільного комп'ютера

Корпорація Apple представила нову модель настільного комп'ютера iMac. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт компанії.

Повідомляється, що новий пристрій оснащений дисплеєм Retina з роздільною здатністю 4K (у версії з екраном 21,5 дюйма) або 5K (27 дюймів). У зв'язку з цим дисплей комп'ютера володіє здатністю відтворювати 1 млрд кольорів.

Крім того, моделі оснащені процесорами Intel Core восьмого і дев'ятого поколінь, які на 60% могутніше попередника у версії 21,5 дюйма, а також у 2,4 рази у версії 27 дюймів.

Також пристрої оснащені швидкісним накопичувачем Fusion Drive, технологія доступна і для моделі в 21,5 дюйма. Також є конфігурації з SSD-накопичувачем ємністю до 2 ТБ.

Додамо, що графічним процесором комп'ютера є Radeon Pro 500X. На iMac 27 дюймів з дисплеєм Retina 5K встановлюється до 8 ГБ виділеної відеопам'яті, а на iMac 21,5 дюйма з дисплеєм Retina 4K - до 4 ГБ.

Нагадаємо, раніше компанія Apple представила у своїй штаб-квартирі в Купертіно (штат Каліфорнія) нові Air iPad і iPad mini, які підтримують стилус Apple Pencil першого покоління.

Щорічна конференція американської компанії Apple для розробників WWDC пройде на початку червня 2019 року.

Apple представила нові iPad mini і iPad Air Apple в березні представить новий відеосервіс, - Reuters
Новини України Apple
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся