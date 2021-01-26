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Apple заявила про можливу небезпеку iPhone 12: кому вони можуть загрожувати

Вівторок 26 січня 2021 12:33
Apple заявила про можливу небезпеку iPhone 12: кому вони можуть загрожувати
Фото: iPhone 12 та аксесуари MagSafe можуть бути небезпечними (кадр з презентації Apple)
Автор: РБК-Україна

Американська компанія Apple попереджає про можливу небезпеку смартфонів iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone Pro 12, iPhone 12 Pro Max, а також аксесуарів MagSafe. Вони можуть впливати на роботу медичного обладнання, в тому числі кардіостимуляторів.

Про це йдеться в релізі на сайті Apple.

Компанія відзначає, що в смартфонах є магніти і радіоприймачі, які випромінюють електромагнітні поля. Всі аксесуари MagSafe теж містять магніти, а зарядний пристрій MagSafe - радіомодулі. Ці компоненти можуть впливати на роботу медичних пристроїв.

Apple відзначає, що імплантовані кардіостимуляторі та дефібрилятори можуть містити датчики, які реагують на ці магніти і радіомодулі при тісному контакті.

"Щоб уникнути будь-якої взаємодії з цими пристроями, тримайте iPhone і аксесуари MagSafe на безпечній відстані від пристрою (понад 15 см один від одного або понад 30 см при бездротовій зарядці)", - йдеться в релізі.

Також Apple закликає людей з імплантами проконсультуватися з лікарем щодо безпеки використання нових iPhone. Якщо людина підозрює, що смартфон або аксесуари MagSafe заважають роботі медичного пристрою, треба негайно припинити використання продуктів Apple

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Apple цього року не буде презентувати iPhone 13. Швидше за все нове покоління матиме назву iPhone 12s.

Також повідомлялося, що Apple планує запустити виробництво безпілотних автомобілів.

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