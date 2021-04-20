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Apple представила iPad Pro на чіпі M1 і з новою матрицею

Новость на русском → Купертіно, Вівторок 20 квітня 2021 21:34
Apple представила iPad Pro на чіпі M1 і з новою матрицею Фото: новий iPad Pro (скріншот з презентації Apple)
Автор: РБК-Україна

На сьогоднішній презентації Apple представили нове покоління планшетів iPad Pro. Вони мають просунуту матрицю і так само, як і нові iMac, побудовані на фірмовому чіпі M1.

Презентація йшла на YouTube-каналі Apple.

З впровадженням процесорів M1 планшети і комп'ютери компанії стануть ще ближчими один до одного, оскільки розробники зможуть легко перенести свої додатки на операційні системи iPadOS і macOS.

Стверджується, що нинішній чіп в сімдесят п'ять разів потужніший за той, на якому базувався найперший iPad. Графіка стала продуктивніше на 40% в порівнянні з попереднім поколінням. Також в два рази швидше став доступ до внутрішнього сховища.

Фото: новий iPad Pro (скріншот з презентації Apple)

Роз'єм USB Type-C в iPad Pro працює за стандартом Thunderbolt і повністю сумісний з усіма моніторами та іншої периферією для ноутбуків і комп'ютерів Mac. LTE версія планшета з отримала підтримку 5G.

Особлива новинка - широкоугольная фронтальна камера, яка стежить за пересуванням людини в кадрі і буквально рухається за ним. Крім того, 12-дюймова версія iPad Pro отримала просунутий дисплей - Mini LED матрицю. За даними Apple, 10 000 світлодіодів дозволяють підвищити контрастність і домогтися пікової яскравості до 1600 ніт.

Ціни - від 799 доларів за 11-дюймовий iPad Pro та від 1 099 доларів за 12,9-дюймовий. Попередні замовлення в США відкриються 30 квітня, старт продажів запланований на травень.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про презентацію нових iMac.

Також сьогодні було представлено iPhone 12 в новому фіолетовому кольорі.

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