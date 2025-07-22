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Apple повністю змінює лінійку iPhone: що з'явиться у 2025-2027 роках

Вівторок 22 липня 2025 17:15
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Apple повністю змінює лінійку iPhone: що з'явиться у 2025-2027 роках Apple радикально оновить лінійку iPhone до 2027 року (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Apple у найближчі три роки планує серйозно оновити лінійку iPhone. Якщо вірити останнім даним аналітиків Вейна Ма і Мін-Чі Куо, на компанію чекають не тільки нові iPhone, а й радикальні зміни в дизайні пристроїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.

2025 (ультратонкий iPhone і збільшення розмірів Pro Max)

Восени 2025 року Apple представить нову лінійку:

  • iPhone 17
  • iPhone 17 Air
  • iPhone 17 Pro
  • iPhone 17 Pro Max.

Особливу увагу привертає iPhone 17 Air - ультратонка модель, яка замінить версію Plus. За інформацією інсайдерів, це буде найтонший iPhone в історії: товщина корпусу складе всього 5,6 мм.

Однак на догоду дизайну Apple піде на компроміси: насамперед це позначиться на часі автономної роботи і можливостях камери. Водночас iPhone 17 Pro Max, навпаки, стане товщим, щоб вмістити потужнішу батарею.

Apple повністю змінює лінійку iPhone: що з'явиться у 2025-2027 рокахРозміри iPhone 17 Air і iPhone 17 Pro Max (фото: AppleTrack)

2026 (перший складаний iPhone і відмова від базової моделі iPhone 18)

На початку 2026 року очікується вихід iPhone 17e - бюджетної версії з функціональністю, схожою з iPhone 17, але зі спрощеними функціями.

А ось восени компанія може представити відразу чотири моделі:

  • iPhone 18 Air
  • iPhone 18 Pro
  • iPhone 18 Pro Max
  • iPhone 18 Fold.

Вперше в історії Apple відмовиться від випуску базової моделі iPhone 18 на користь складаного iPhone Fold. Імовірно, новинка отримає:

  • внутрішній дисплей на 7,8 дюйма
  • зовнішній дисплей на 5,5 дюйма
  • складаний механізм без видимої складки.

Також у лінійці 2026 року може зникнути виріз Dynamic Island: його замінить акуратний отвір під фронтальну камеру в кутку екрана.

Apple повністю змінює лінійку iPhone: що з'явиться у 2025-2027 рокахЯким може бути перший складаний iPhone від Apple (фото: 9to5Mac)

2027 (шість нових моделей і перший iPhone без вирізів)

У 2027 році Apple може встановити рекорд, випустивши відразу шість моделей iPhone. Навесні очікуються:

  • iPhone 18
  • iPhone 18e.

Ці дві недорогі моделі надійдуть у продаж через кілька місяців після дорожчих лінійок iPhone 18 Air, Pro і Fold. Восени за ними підуть ще чотири iPhone:

  • iPhone 19 Air
  • iPhone 19 Pro
  • iPhone 19 Pro Max
  • iPhone 19 Fold.

Серед примітних особливостей флагманської лінійки iPhone 19 - збільшений екран у iPhone 19 Air і, можливо, повноекранний дизайн без вирізів у iPhone 19 Pro і Pro Max.

Якщо Apple дійсно вдасться реалізувати повноекранний дизайн, це стане символічним кроком напередодні 20-річного ювілею iPhone, рівно через 10 років після появи революційного iPhone X.

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