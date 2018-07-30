Apple може постраждати через введення Трампом мит на китайські товари, - FT

Apple доведеться підняти ціни в США

Сектор продукції Apple, який включає в себе розумні годинники і колонки Apple Watch і HomePod і навушники AirPods, може постраждати від пропозиції президента США Дональда Трампа ввести 10 % мита на китайські товари. Про це повідомляє Financial Times.

Повідомляється, що основна продукція компанії, iPhone і комп'ютерів Mac, поки що виведені з-під дії запропонованих тарифів.

"Apple може бути вимушена підняти ціни в США, щоб компенсувати підвищені мита, або прийняти удар за показниками прибутковості", - йдеться в повідомленні.

Крім того, під нові мита можуть потрапити і розумні колонки конкурентів Apple, це пристрої компаній Amazon, Google і Sonos.

Зазначимо, раніше Трамп заявив, що хоче ввести 10 % мита на китайські товари на суму 200 млрд доларів у червні.

Нагадаємо, в червні Дональд Трамп затвердив введення мит на товари з Китаю на суму близько 50 млрд доларів. Трамп прийняв таке рішення, незважаючи на раніше досягнуті угоди з Пекіном.