Apple может пострадать из-за введеных Трампом пошлин на китайские товары, - FT

Apple придется поднять цены в США

Сектор продукции Apple, который включает в себя умные часы и колонки Apple Watch и HomePod и наушники AirPods, может пострадать от предложения президента США Дональда Трампа ввести 10 % пошлины на китайские товары. Об этом сообщает Financial Times.

Сообщается, что основная продукция компании, iPhone и компьютеры Mac, пока что выведены из-под действия предложенных тарифов.

"Apple может быть вынуждена поднять цены в США, чтобы компенсировать повысившиеся пошлины, или принять удар по показателям доходности", - говорится в сообщении.

Кроме того, под новые пошлины могут попасть и умные колонки конкурентов Apple, это устройства компаний Amazon, Google и Sonos.

Отметим, ранее Трамп заявил, что хочет ввести 10 % пошлины на китайские товары на сумму 200 млрд долларов в июне.

Напомним, в июне Дональд Трамп утвердил введение пошлин на товары из Китая на сумму около 50 млрд долларов. Трамп принял такое решение, несмотря на ранее достигнутые соглашения с Пекином.