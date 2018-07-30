Apple может пострадать из-за введеных Трампом пошлин на китайские товары, - FT

Новости Телеком & IT 30.07.2018 - 06:21
Фото: Apple (flickr.com-news_rules)
Фото: Apple (flickr.com-news_rules)

Apple придется поднять цены в США

Сектор продукции Apple, который включает в себя умные часы и колонки Apple Watch и HomePod и наушники AirPods, может пострадать от предложения президента США Дональда Трампа ввести 10 % пошлины на китайские товары. Об этом сообщает Financial Times.

Сообщается, что основная продукция компании, iPhone и компьютеры Mac, пока что выведены из-под действия предложенных тарифов.

 "Apple может быть вынуждена поднять цены в США, чтобы компенсировать повысившиеся пошлины, или принять удар по показателям доходности", - говорится в сообщении.  

Кроме того, под новые пошлины могут попасть и умные колонки конкурентов Apple, это устройства компаний Amazon, Google и Sonos.

Отметим, ранее Трамп заявил, что хочет ввести 10 % пошлины на китайские товары на сумму 200 млрд долларов в июне.

Напомним, в июне Дональд Трамп утвердил введение пошлин на товары из Китая на сумму около 50 млрд долларов. Трамп принял такое решение, несмотря на ранее достигнутые соглашения с Пекином.

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Теги:  Apple,  Соединенные Штаты Америки,  Дональд Трамп,  пошлины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС