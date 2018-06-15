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Трамп затвердив введення мит на товари з Китаю, - WSJ

НовиниПолітика    15.06.2018 - 09:48
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Мита затверджено на імпорт китайських товарів на суму близько 50 млрд доларів

Президент США Дональд Трамп затвердив введення мит на товари з Китаю на суму близько 50 млрд доларів. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на знайомі з ситуацією джерела.

Повідомляється, що Трамп прийняв таке рішення, незважаючи на раніше досягнуті угоди з Пекіном. За даними джерел, перед затвердженням мит відбулася півторагодинна зустріч старших чиновників Білого дому, посадових осіб адміністрації президента США, які відповідають за питання національної безпеки, а також представників міністерства фінансів і міністерства торгівлі США.

Також повідомляється, що поки неясно, коли саме затверджені тарифи вступлять в силу. Передбачається, що сьогодні буде опублікований список китайських товарів, на які поширяться нові мита.

Нагадаємо, раніше Китай закликав США зробити мудрий вибір" перед рішенням про мита.

 

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Китай, Дональд Трамп, пошлины  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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