Apple не планирует выпуск iPhone 18 в 2026 году: в чем причина

Что известно

Несмотря на высокий успех iPhone 17 в 2025 году, выход iPhone 18, по данным источников, ожидается лишь весной 2027 года. Таким образом, iPhone 17 останется в линейке в статусе актуальной стандартной модели более чем на 18 месяцев.

Если информация подтвердится, это станет первым случаем, когда Apple пропустит целый календарный год без выпуска нового поколения базового флагманского iPhone без приставки Pro.

На протяжении более чем десяти лет Apple представляла основную линейку iPhone осенью, одновременно запуская все ключевые модели в сентябре.

Однако в этом году данная стратегия, как ожидается, изменится. По слухам, компания планирует разделить релизы iPhone на два этапа, отказавшись от одновременного анонса всей линейки. В рамках нового подхода Apple будет делать ставку на более дорогие модели осенью, а стандартные и доступные версии переносить на следующий год.

В результате iPhone 18 не поступит в продажу в 2026 году. Вместо этого, как утверждают источники, осенью Apple представит iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, а также первый складной iPhone. Стандартный iPhone 18 будет отложен до весны 2027 года и выйдет одновременно с iPhone 18e и iPhone Air 2.

Предполагаемые изменения связаны с расширением модельного ряда iPhone. После появления iPhone 16e и iPhone Air в 2025 году, ожидаемого дебюта первого складного iPhone в 2026 году, а также сохранения в продаже более ранних моделей, таких как iPhone 16 и iPhone 16 Plus, к концу 2026 года Apple может одновременно предлагать до восьми различных моделей смартфонов.

Поэтапный график выпуска позволит компании четче разграничить устройства, продлить их жизненный цикл без внутренней конкуренции и более равномерно распределить релизы в течение года.

Аналитики цепочек поставок также отмечают производственные и логистические преимущества подобного подхода. Поэтапные запуски помогут Apple снизить нагрузку на производство, эффективнее управлять поставками компонентов для передовых технологий, а также более равномерно распределять выручку по финансовым кварталам, не концентрируя продажи iPhone в одном периоде.