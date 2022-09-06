Apple планує запустити сервіс оренди своїх пристроїв: Bloomberg дізналося деталі

Компанія Apple на найближчій презентації своїх нових пристроїв планує анонсувати сервіс підписки на iPhone, iPad та інші гаджети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За інформацією видання, оренда пристроїв Apple буде прив'язана до підписки Apple One. Таким чином користувачі отримають не тільки новий смартфон, але також доступ до Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade і ряду інших сервісів.

При цьому вартість оренди не буде прив'язана до ціни пристрою. Люди, які оформили підписку, зможуть щороку отримувати новий iPhone, віддаючи Старий назад в Apple.

Варто зауважити, що поки невідомо, в яких країнах буде доступна нова можливість оренди техніки Apple.