Apple планирует запустить сервис аренды своих устройств: Bloomberg узнало детали
Компания Apple на ближайшей презентации своих новых устройств планирует анонсировать сервис подписки на iPhone, iPad и другие гаджеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По информации издания, аренда устройств Apple будет привязана к подписке Apple One. Таким образом пользователи получат не только новый смартфон, но также доступ к Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и ряду других сервисов.
При этом стоимость аренды не будет привязана к цене устройства. Люди, оформившие подписку, смогут каждый год получать новый iPhone, отдавая старый обратно в Apple.
Стоит заметить, что пока неизвестно, в каких странах будет доступна новая возможность аренды техники Apple.
Напомним, ранее стало известно, что 7 сентября американская компания Apple покажет новую линейку iPhone 14. Кроме смартфонов, будут представлены и другие гаджеты.
При этом стоимость стандартной версии нового iPhone будет стартовать от 799 и варьироваться в зависимости от объема памяти.
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