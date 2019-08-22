Компанія Apple планує випустити три нові моделі iPhone. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Повідомляється, що оголошення про нові моделі буде офіційно зроблено Apple вже у вересні. Крім цього, в найближчі кілька місяців компанія планує запустити у продаж оновлені моделі лінійки MacBook Pro, iPad Pro, Apple Watch і AirPods.

Нові моделі смартфонів Pro iPhones від Apple повинні будуть замінити iPhone XS, iPhone XS Max і iPhone XR. При цьому наголошується, що нові моделі не будуть підтримувати функцію 5G.

Працювати вони будуть на процесорі Apple A13. У них буде можливість реверсної бездротової зарядки і нові камери для зйомки сверхширокоугольных фото і відео. В цілому очікується, що якість запису відео буде значно покращено, а також з'явиться функція редагування відео (в тому числі застосування ефектів, кадрування і т. д.) в реальному часі під час запису. Розміри нових iPhone не зміняться, однак збільшитися міцність і водонепроникність.

Ноутбук MacBook Pro повинен стати найбільшим в лінійці. Його діагональ дорівнює 16 дюймам. Також збільшиться екран самого бюджетного iPad - з 9,7 до 10,2 дюйма. У більш дорогих моделях екран не буде збільшено, але покращаться камери і процесори.

Щодо AirPods повідомляється, що вони будуть водонепроникними, а також з функцією шумозаглушення.

В Apple Watch планують лише оновити програмне забезпечення і додати нові корпуси.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в новому iPhone 11 буде встановлений такий же екран, як у флагманської моделі його головного конкурента Samsung.

Також в новому iPhone буде змінено дизайн. З корпусу смартфонів пропаде логотип компанії Apple.