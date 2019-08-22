Компания Apple планирует выпустить три новые модели iPhone. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что объявление о новых моделях будет официально сделано Apple уже в сентябре. Кроме этого, в ближайшие несколько месяцев компания планирует запустить в продажу обновленные модели линеек MacBook Pro, iPad Pro, Apple Watch и AirPods.

Новые модели смартфонов Pro iPhones от Apple должны будут заменить iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. При этом отмечается, что новые модели не будут поддерживать функцию 5G.

Работать они будут на процессоре Apple A13. В них будет возможность реверсивной беспроводной зарядки и новые камеры для съемки сверхширокоугольных фото и видео. В целом ожидается, что качество записи видео будет значительно улучшено, а также появится функция редактирования видео (в том числе применения эффектов, кадрирования и т.д.) в реальном времени во время записи. Размеры новых iPhone не изменятся, однако увеличиться прочность и водонепроницаемость.

Ноутбук MacBook Pro должен стать самым большим в линейке. Его диагональ будет равна 16 дюймам. Также увеличится экран самого бюджетного iPad - с 9,7 до 10,2 дюйма. В более дорогих моделях экран не будет увеличен, но улучшатся камеры и процессоры.

Относительно AirPods сообщается, что они будут водонепроницаемыми, а также с функцией шумоподавления.

В Apple Watch планируют лишь обновить программное обеспечение и добавить новые корпуса.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в новом iPhone 11 будет установлен такой же экран, как у флагманской модели его главного конкурента Samsung.

Также в новом iPhone будет изменен дизайн. С корпуса смартфонов пропадет логотип компании Apple.