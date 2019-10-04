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Apple планує збільшити виробництво iPhone 11

Новини » Телеком & IT    04.10.2019 - 10:51
Apple планує збільшити виробництво iPhone 11
Фото: iPhone 11 (скрін трансляції YouTube)

Виробництво смартфонів планують збільшити на 10% через попиту

Компанія Apple планує збільшити виробництво iPhone 11 на 10%, що становить близько 8 млн одиниць, з-за підвищеного попиту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nikkei Asian Review.

Повідомляється, що старт продажів нової моделі iPhone виявився вище очікувань Apple. Згідно з інформацією джерела, Apple повідомила постачальникам, про необхідність збільшити виробництво на 8 млн одиниць. Планується, що буде збільшено виробництво самої бюджетної моделі iPhone 11.

Нагадаємо, презентація нової моделі iPhone відбулася 10 вересня. Тоді Apple презентувала три нових моделі свого смартфона - iPhone 11, iPhone 11 Pro і iPhone 11 Max. Вартість телефонів у США стартувала від 699 дол. за молодшу модель, вартість Pro моделі склала 999 дол., модель Max - 1099 дол. З 20 вересня стартувала роздрібний продаж моделей. У країнах Європи ціна iPhone 11 стартує з позначки в 799 євро, iPhone 11 Pro - 1149 євро, iPhone 11 Pro Max - 1249 євро.

Після старту продажів нового iPhone вартість компанії Apple перевищила 1 трильйон дол. На момент закриття торгів на наступний день після презентації iPhone 11 акції компанії виросли на 3,18% і досягла 223,6 дол. за одиницю.

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