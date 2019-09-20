Apple почала роздрібні продажі нового iPhone

Фото: iPhone 11 (скрін трансляції YouTube)

З 20 вересня iPhone 11 офіційно продаються в країнах першої хвилі

Сьогодні, 20 вересня, почалися роздрібні продажі нового смартфона iPhone 11 компанії Apple. Дату старту продажів було оголошено на презентації Apple.

З сьогоднішнього дня смартфони iPhone 11, iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max доступні в магазинах Apple і авторизованих роздрібних партнерів більш ніж в 30 країнах, які входять в так звану першу хвилю продажів. Україна не входить в цей список.

Зазначимо, на відміну від США, де найдоступніший iPhone 11 коштує від 699 доларів, в країнах Європи ціна iPhone 11 стартує з позначки в 799 євро, iPhone 11 Pro - 1149 євро, iPhone 11 Pro Max - 1249 євро.

Нагадаємо, презентація Apple відбулася в Купертіно 10 вересня. iPhone 11 представляє собою оновлену версію iPhone Xr 2018 року. Відповідно iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max є апгрейдом лінійки XS XS і Max, які вже зняті з виробництва.

Нова лінійка працює на процесорі Apple A13 Bionic. Розблокування апаратів відбувається через систему розпізнавання обличчя Face ID, основні камери - відповідно на два та три фотомодуля у молодшій і старших моделях.

Відзначимо, в Україні старт продажів новинок Apple зазвичай зсуваються на місяць. Передбачається, що нові iPhone можна буде придбати в кінці жовтня. Низка українських інтернет-магазинів відразу після презентації відкрила попередні замовлення на iPhone 11.