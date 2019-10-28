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Новий iPhone 12 отримає покращений екран

Новини » Телеком & IT    28.10.2019 - 16:52
Новий iPhone 12 отримає покращений екран
Ілюстративне фото (flickr.com)

Новий екран здатний відтворювати відео з частотою 60 кадрів в секунду

Нова модель iPhone 12 отримає покращений екран, який дозволить отримати більш плавне зображення за рахунок підвищеної частоти оновлення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DigiTimes.

Повідомляється, що iPhone нового покоління буде мати екран з частотою оновлення 120 Гц. Це в два рази більше, ніж має остання модель iPhone 11, 11 Pro і 11 Pro Max - у всіх цих моделей частота оновлення екрану 60 Гц. Подібні показники в 120 Гц мають iPad Pro 2018 року випуску.

З допомогою нового дисплея ролики будуть відтворюватися з частотою 24, 48 і 60 кадрів в секунду, що дозволить стати зображенню більш плавним. Також наголошується, що iPhone може отримати 12 OLED-екран, а не IPS.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новий iPhone 12 буде оснащений модемом 5G. Також повідомлялося, що смартфон буде доступний в двох різних за габаритами версіях. Діагональ дисплеїв смартфонів складе 5,4 і 6,7 дюйма.

Також повідомлялося, що Apple почала процес патентування кільця Apple Ring, яке дозволить на відстані контролювати інші пристрої корпорації. Пристрій буде оснащено екраном, голосовим асистентом і контролем жестів руки.

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