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Apple зупинила співпрацю із фабрикою в Індії, де працівники влаштували погром через зарплати

Індія, Неділя 20 грудня 2020 06:41
Apple зупинила співпрацю із фабрикою в Індії, де працівники влаштували погром через зарплати
Фото: apple (pexels)
Автор: Даша Харченко

Фабрика із виробництва iPhone в індійському місті Нарасапура не отримуватиме замовлень від Apple, поки не виправить ситуацію з зарплатами працівникам. Раніше вони влаштували погром.

Про це повідомили в Apple, пише Bloomberg.

Фабрика у Нарасапурі належить тайванській компанії Wistron, з якою Apple поки заморозила співпрацю.

“Wistron вжив дисциплінарні кроки та змінює структуру свого відділу кадрів та бухгалтерії в Нарасапурі. Ми оголосили для Wistron випробувальний термін й вони не отримуватимуть нових замовлень від Apple, поки не завершать коригувальні дії. Співробітники Apple й міжнародні аудитори стежитимуть за прогресом”, - йдеться у повідомленні Apple.

За попередніми даними, компанія Wistron не запровадила належні практики контролю за кількістю відпрацьованих годин, що призвело до затримки зарплати.

У Wistron, своєю чергою, наголосили, що звільнили віцепрезидента, який курував діяльність компанії в Індії.

Нагадаємо, кілька тисяч співробітників заводу з виробництва iPhone, що входить до складу Wistron Corporation, влаштували погром. Вони не задоволені своєю зарплатнею.

Раніше РБК-Україна писало, що смартфони Apple останньої серії iPhone 12 мають приховану функцію вимірювання зросту людини. Цікава здатність iPhone була спочатку виявлена користувачами девайсів. У компанії підтвердили існування цієї функції.

Нагадаємо, вже була озвучена ціна нового iPhone 12.

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