"Це ще не кінець": Трамп вкотре заявив, що продовжить оскаржувати результати виборів

Чинний президент США Дональд Трамп збирається й надалі оскаржувати результати виборів у США. Однак сьогодні, 14 грудня, відбудеться голосування колегій виборників.
Про це повідомляє Fox News.
Трамп продовжує казати, що були фальсифікації, багато голосів "віддавали від імені померлих". Проте жодна з подібних заяв так і не була доведена в судовому порядку.
"Ні, це ще не кінець. І ми продовжимо рухатися вперед. У нас є безліч місцевих судових справ", - заявив він.
Напередодні Верховний суд США відхилив позов Техасу про невизнання підсумків президентських виборів у низці штатів. Також Дональд Трамп програв федеральний судовий процес у Вісконсині.
Раніше РБК-Україна писало, що Дональд Трамп не визнає перемогу свого опонента Джо Байдена на виборах в США. Також Трамп заявив, що продовжить боротьбу за перемогу на президентських виборах
Нагадаємо, 9 грудня всі штати зобов'язані були закінчити судові розгляди, перерахунки голосів і призначити вибірників. Юристи президента США Дональда Трампа продовжують спроби оскаржити результати виборів.