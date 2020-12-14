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"Це ще не кінець": Трамп вкотре заявив, що продовжить оскаржувати результати виборів

США, Понеділок 14 грудня 2020 05:11
"Це ще не кінець": Трамп вкотре заявив, що продовжить оскаржувати результати виборів
Фото: Дональд Трамп (flickr)
Автор: Даша Харченко

Чинний президент США Дональд Трамп збирається й надалі оскаржувати результати виборів у США. Однак сьогодні, 14 грудня, відбудеться голосування колегій виборників.

Про це повідомляє Fox News.

Трамп продовжує казати, що були фальсифікації, багато голосів "віддавали від імені померлих". Проте жодна з подібних заяв так і не була доведена в судовому порядку.

"Ні, це ще не кінець. І ми продовжимо рухатися вперед. У нас є безліч місцевих судових справ", - заявив він.

Напередодні Верховний суд США відхилив позов Техасу про невизнання підсумків президентських виборів у низці штатів. Також Дональд Трамп програв федеральний судовий процес у Вісконсині.

Раніше РБК-Україна писало, що Дональд Трамп не визнає перемогу свого опонента Джо Байдена на виборах в США. Також Трамп заявив, що продовжить боротьбу за перемогу на президентських виборах

Нагадаємо, 9 грудня всі штати зобов'язані були закінчити судові розгляди, перерахунки голосів і призначити вибірників. Юристи президента США Дональда Трампа продовжують спроби оскаржити результати виборів.

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