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Apple остановила сотрудничество с фабрикой в Индии, где работники устроили погром из-за зарплаты

Индия, Воскресенье 20 декабря 2020 06:41
Apple остановила сотрудничество с фабрикой в Индии, где работники устроили погром из-за зарплаты
Фото: apple (pexels)
Автор: Даша Харченко

Фабрика по производству iPhone в индийском городе Нарасапура не будет получать заказов от Apple, пока не исправит ситуацию с зарплатами работникам. Ранее они устроили погром.

Об этом сообщили в Apple, пишет Bloomberg.

Фабрика в Нарасапуре принадлежит тайваньской компании Wistron, с которой Apple пока заморозила сотрудничество.

“Wistron принял дисциплинарные шаги и меняет структуру своего отдела кадров и бухгалтерии в Нарасапуре. Мы объявили для Wistron испытательный срок и они не получат новых заказов от Apple, пока не завершат корректирующие действия. Сотрудники Apple и международные аудиторы будут следить за прогрессом”, - говорится в сообщении Apple.

По предварительным данным, компания Wistron не ввела надлежащие практики контроля по количеству отработанных часов, что привело к задержке зарплаты.

В Wistron, в свою очередь, отметили, что уволили вице-президента, который курировал деятельность компании в Индии.

Напомним, несколько тысяч сотрудников завода по производству iPhone, что входит в состав Wistron Corporation, устроили погром. Они не довольны своей зарплатой.

Ранее РБК-Украина писало, что смартфоны Apple последней серии iPhone 12 имеют скрытую функцию измерения роста человека. Интересная способность iPhone была сначала обнаружена пользователями девайсов. В компании подтвердили существование этой функции.

Напомним, уже была озвучена цена нового iPhone 12.

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