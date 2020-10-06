Apple назвала дату презентації нових iPhone

Американська компанія Apple 13 жовтня проведе онлайн-презентацію нових iPhone 12. Будуть представлені 4 моделі смартфонів, а також очікуються інші пристрої та оновлення.

Про це повідомляється в офіційному повідомленні компанії журналістам, передає 9to5mac.

Презентація відбудеться о 20:00 за київським часом. Видання зазначає, що покажуть відразу чотири нових iPhone:

iPhone 12 mini з екраном 5,4 дюйма;

iPhone 12 з екраном 6,1 дюйма;

iPhone 12 Pro з екраном 6,1 дюйма;

iPhone 12 Pro Max з екраном 6,7 дюйма.

Крім того, очікується презентація інших пристроїв, на кшталт нових навушників і оновлення Apple TV.

Нагадаємо, Apple на вересневої презентації представила нове покоління розумних годинників і планшетів iPad.

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