В Apple почали виготовляти нові процесори для iPhone

Наступники iPhone XS, iPhone XS Max і iPhone XR отримають новий процесор, що зробить їх трохи товщими. Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

Процесор дозволить збільшити швидкість роботи нових смартфонів. Його протестували в квітні, до масового виробництва компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.) приступить в травні. Новий процесор з'явиться у всіх трьох нових моделях, які Apple представить восени.

Кодові назви для нових моделей смартфонів - D43, D44 і N104, але публіці вони будуть представлені під іншими назвами. Зовні нові пристрої не будуть сильно відрізнятися від лінійки iPhone XR, XS XS і Max. Останні два інженери компанії оснастять потрійний камерою з ультрашироким кутом огляду, а XR - подвійний, яка буде підтримувати оптичний зум. Всі три пристрої будуть з бездротовою зарядкою, з допомогою якої можна буде зарядити і оновлені AirPods.

Нагадаємо, в березні були опубліковані перші креслення нового iPhone XI.

Передбачається, що Apple представить три моделі iPhone в 2019 році. Серед нововведень, які готує компанія, - потрійна камера на задній панелі для преміальної моделі і подвійні камери для двох інших.