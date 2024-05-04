Apple может показать собственный искусственный интеллект на предстоящей презентации

Apple может представить новые функции искусственного интеллекта уже в следующем месяце. Отмечается, что проект будет иметь преимущества над своими конкурентами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и 9TO5Mac .

По данным издания, ожидается, что Apple представит новые функции искусственного интеллекта на своей ежегодной конференции по программному обеспечению в следующем месяце.

Вероятно произойдет обновление продуктовой линейки чипами, готовыми к искусственному интеллекту. На конференции также могут быть представлены такие разработки, как:

чат-бот,

умные списки воспроизведения Apple Music,

помощник просмотра Safari для суммирования статей.

В то же время, генеральный директор Apple Тим Кук анонсировал будущий генеративный искусственный интеллект Apple и сказал, что компания имеет преимущества перед своими конкурентами.

Он упомянул нейронный двигатель чипов Apple Silicon и подчеркнул, что фокус компании на конфиденциальности.

"Мы верим в трансформационную силу и перспективы искусственного интеллекта, и мы верим, что у нас есть преимущества, которые будут отличать нас в эту новую эру, включая уникальное сочетание Apple безупречной интеграции оборудования, программного обеспечения и услуг, новаторский Apple Silicon с нашей ведущей в области нейронной системой.