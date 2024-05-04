Apple може показати власний штучний інтелект на майбутній презентації

Apple може представити нові функції штучного інтелекту вже наступного місяця. Зазначається, що проект матиме переваги над своїми конкурентами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та 9TO5Mac .

За даними видання, очікується, що Apple представить нові функції штучного інтелекту на своїй щорічній конференції з програмного забезпечення наступного місяця.

Ймовірно відбудеться оновлення продуктової лінійки чіпами, що будуть готовими до штучного інтелекту. На конференції також можуть бути представлені такі розробки, як:

чат-бот,

розумні списки відтворення Apple Music,

помічник перегляду Safari для підсумовування статей.

Водночас генеральний директор Apple Тім Кук анонсував майбутній генеративний штучний інтелект Apple і сказав, що компанія має переваги перед своїми конкурентами.

Він згадав нейронний двигун чипів Apple Silicon, та наголосив, що фокус компанії на конфіденційності.

"Ми віримо в трансформаційну силу та перспективи штучного інтелекту, і ми віримо, що ми маємо переваги, які вирізнятимуть нас у цю нову еру, включаючи унікальне поєднання Apple бездоганної інтеграції обладнання, програмного забезпечення та послуг, новаторський Apple Silicon з нашою провідною в галузі нейронною системою. двигунів і нашої непохитної уваги до конфіденційності, яка лежить в основі всього, що ми створюємо", - додав Кук.