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Apple може показати власний штучний інтелект на майбутній презентації

США, Субота 04 травня 2024 17:49
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Apple може показати власний штучний інтелект на майбутній презентації Фото: Apple може представити ШІ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Apple може представити нові функції штучного інтелекту вже наступного місяця. Зазначається, що проект матиме переваги над своїми конкурентами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та 9TO5Mac.

За даними видання, очікується, що Apple представить нові функції штучного інтелекту на своїй щорічній конференції з програмного забезпечення наступного місяця.

Ймовірно відбудеться оновлення продуктової лінійки чіпами, що будуть готовими до штучного інтелекту. На конференції також можуть бути представлені такі розробки, як:

  • чат-бот,
  • розумні списки відтворення Apple Music,
  • помічник перегляду Safari для підсумовування статей.

Водночас генеральний директор Apple Тім Кук анонсував майбутній генеративний штучний інтелект Apple і сказав, що компанія має переваги перед своїми конкурентами.

Він згадав нейронний двигун чипів Apple Silicon, та наголосив, що фокус компанії на конфіденційності.

"Ми віримо в трансформаційну силу та перспективи штучного інтелекту, і ми віримо, що ми маємо переваги, які вирізнятимуть нас у цю нову еру, включаючи унікальне поєднання Apple бездоганної інтеграції обладнання, програмного забезпечення та послуг, новаторський Apple Silicon з нашою провідною в галузі нейронною системою. двигунів і нашої непохитної уваги до конфіденційності, яка лежить в основі всього, що ми створюємо", - додав Кук.

За даними видання, Apple працює над впровадженням серії функцій на основі штучного інтелекту у свої операційні системи пізніше цього року.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що колекціонер поділився рідкісними знімками пробної версії iPad для Apple Watch.

Крім того, ми писали, що Apple додасть нові функції та оновлення до ключових додатків в iOS 18.

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Apple Штучний інтелект
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