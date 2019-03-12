Apple в березні представить новий відеосервіс, - Reuters

Презентація запланована на 25 березня

Компания Apple во время весенней презентации представит новый теле - и видеосервис. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, презентация анонсирована на 10:00 по местному времени (19:00 по киевскому времени) 25 марта в Театре Стива Джобса в Купертино (штат Калифорния).

В приглашении компания не указала тематику презентации. В то же время, по данным источников Reuters, 25 марта будет презентован новый теле - и видеосервис. Источники уточнили, что Apple намерена в апреле этого года запустить фирменный видеосервис, который, вероятно, будет включать ТВ-подписку.

Отмечается, что Apple уже давно намекает на новый сервис, тратя 2 млрд долларов в Голливуде на производство собственного контента и на контракты с мировыми звездами.

Источники, знакомые с этим вопросом, ранее рассказали агентству Reuters, что с помощью видеосервиса Apple также сможет перепродавать подписки на контент телерадиосети CBS, медиаконгломерата Viacom и канала Starz, что входит в медиакомпании Lions Gate Entertainment Corp

Сообщается, что Apple также ведет переговоры с HBO. Ожидается, что новый ТВ и видеосервис будет запущен во всем мире и создаст конкуренцию Netflix и Amazon.

РБК-Украина писало, что ежегодная конференция американской компании Apple для разработчиков WWDC пройдет на начале июня 2019 года.

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