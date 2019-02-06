Apple відновлює продаж старої моделі iPhone

Фото: (flickr.com/Andy)

Мова йде про моделі iPhone X, які раніше планувалося перестати продавати

Компанія Apple відновлює продажі старої моделі iPhone X у вигляді відновлених пристроїв. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на itc.ua.

Відомо, що пристрої будуть продаватися за зниженими цінами. Відновлені iPhone X будуть коштувати від 769 доларів до 899 доларів - в залежності від обсягу пам'яті. Смартфони будуть продаватися у двох кольорах - Space Gray і Silver.

Раніше вартість нового iPhone X в сполучених Штатах становила від 999 до 1149 доларів. Зазначимо, iPhone X був знятий з продажу для того, щоб підвищити продажі нових моделей iPhone Xs і iPhone Xr.

Компанія Apple також пропонує покупцям офіційних відновлених iPhone повну комплектацію, стандартну гарантію на рік і право купити розширену гарантію Apple Care.

Нагадаємо, як заявив раніше глава компанії Тім Кук, американська компанія Apple вирішила знизити ціни на деякі флагманські моделі iPhone.