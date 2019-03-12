Apple в березні представить новий відеосервіс, - Reuters

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Презентація запланована на 25 березня

Компанія Apple під час весняної презентації представить новий теле- і відеосервіс. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначається, презентація анонсована на 10:00 за місцевим часом (19:00 за київським часом) 25 березня в Театрі Стіва Джобса в Купертіно (штат Каліфорнія).

У запрошенні компанія не вказала тематику презентації. Водночас, за даними джерел Reuters, 25 березня буде презентований новий теле- і відеосервіс. Джерела уточнили, що Apple має намір в квітні цього року запустити фірмовий відеосервіс, який, ймовірно, буде включати ТВ-підписку.

Відзначається, що Apple вже давно натякає на новий сервіс, витрачаючи 2 млрд доларів в Голлівуді на виробництво власного контенту і на контракти зі світовими зірками.

Джерела, знайомі з цим питанням, раніше розповіли агенції Reuters, що за допомогою відеосервісу Apple також зможе перепродувати підписки на контент телерадіомережі CBS, медіаконгломерату Viacom і каналу Starz, що входить в медіакомпанії Lions Gate Entertainment Corp.

Повідомляється, що Apple також веде переговори з HBO. Очікується, що новий ТВ і відеосервіс буде запущений в усьому світі і створить конкуренцію Netflix і Amazon.

РБК-Україна писало, що щорічна конференція американської компанії Apple для розробників WWDC пройде на початку червня 2019 року.

Раніше повідомлялося, що компанія Apple відновлює продажі старої моделі iPhone X у вигляді відновлених пристроїв.