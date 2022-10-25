Apple компенсирует почти четверть энергии для зарядки гаджетов: каким образом

В Apple заявили, что анонсированные европейские инвестиции в зеленую энергетику являются частью стратегии по компенсации 22% электричества, которое клиенты используют для зарядки своих устройств.

В 2020 году компания обязалась к 2030 году устранить выбросы углерода во всем своем бизнесе, включая продукты и обширную цепочку поставок, которая простирается от Вьетнама до Бразилии.

"Мы полны решимости стать рябью в пруду, которая приведет к большим изменениям", - сказал генеральный директор Apple Тим Кук. С 2020 года Apple придерживается нейтрального уровня выбросов углерода в своих глобальных корпоративных операциях.

По его словам, со строительством новых проектов в Европе компания стремится обеспечить все устройства Apple на континенте низкоуглеродной электроэнергией. Apple заявила, что в общей сложности запланированные инвестиции добавят 3000 гигаватт-часов в год возобновляемой энергии в сети.