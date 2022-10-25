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Apple компенсирует почти четверть энергии для зарядки гаджетов: каким образом

Фото: Apple компенсирует 22% энергии для зарядки своих гаджетов (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Компания Apple анонсировала новые инвестиции в солнечные и ветровые электростанции в Европе с целью компенсировать энергию для зарядки гаджетов собственного производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Apple заявили, что анонсированные европейские инвестиции в зеленую энергетику являются частью стратегии по компенсации 22% электричества, которое клиенты используют для зарядки своих устройств.

В 2020 году компания обязалась к 2030 году устранить выбросы углерода во всем своем бизнесе, включая продукты и обширную цепочку поставок, которая простирается от Вьетнама до Бразилии.

"Мы полны решимости стать рябью в пруду, которая приведет к большим изменениям", - сказал генеральный директор Apple Тим Кук. С 2020 года Apple придерживается нейтрального уровня выбросов углерода в своих глобальных корпоративных операциях.

По его словам, со строительством новых проектов в Европе компания стремится обеспечить все устройства Apple на континенте низкоуглеродной электроэнергией. Apple заявила, что в общей сложности запланированные инвестиции добавят 3000 гигаватт-часов в год возобновляемой энергии в сети.

Ранее мы писали, что Microsoft интегрирует продукты Apple с Windows 11 и Xbox. В магазине приложений Microsoft Store появятся Apple TV и Apple Music, релиз намечен на 2023 год.

Также ранее в рамках презентации Apple представила линейку смартфонов iPhone 14, а также обновленные умные часы Watch Series 8 и беспроводные наушники AirPods Pro.

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