Apple компенсує майже чверть енергії для заряджання гаджетів: яким чином

У Apple заявили, що анонсовані європейські інвестиції в зелену енергетику є частиною стратегії компенсації 22% електрики, яку клієнти використовують для зарядки своїх пристроїв.

У 2020 році компанія зобов'язалася до 2030 року усунути викиди вуглецю в усьому своєму бізнесі, включаючи продукти та великий ланцюжок поставок, яка простягається від В'єтнаму до Бразилії.

"Ми сповнені рішучості стати брижами у ставку, що призведе до великих змін", - сказав генеральний директор Apple Тім Кук. З 2020 року Apple дотримується нейтрального рівня викидів вуглецю у своїх глобальних корпоративних операціях.

За його словами, з будівництвом нових проектів у Європі компанія прагне забезпечити усі пристрої Apple на континенті низьковуглецевою електроенергією. Apple заявила, що загалом заплановані інвестиції додадуть 3000 гігават-годин на рік відновлюваної енергії в мережі.