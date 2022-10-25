Apple компенсує майже чверть енергії для заряджання гаджетів: яким чином

Компанія Apple анонсувала нові інвестиції в сонячні та вітрові електростанції в Європі з метою компенсувати енергію для заряджання гаджетів власного виробництва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .
У Apple заявили, що анонсовані європейські інвестиції в зелену енергетику є частиною стратегії компенсації 22% електрики, яку клієнти використовують для зарядки своїх пристроїв.
У 2020 році компанія зобов'язалася до 2030 року усунути викиди вуглецю в усьому своєму бізнесі, включаючи продукти та великий ланцюжок поставок, яка простягається від В'єтнаму до Бразилії.
"Ми сповнені рішучості стати брижами у ставку, що призведе до великих змін", - сказав генеральний директор Apple Тім Кук. З 2020 року Apple дотримується нейтрального рівня викидів вуглецю у своїх глобальних корпоративних операціях.
За його словами, з будівництвом нових проектів у Європі компанія прагне забезпечити усі пристрої Apple на континенті низьковуглецевою електроенергією. Apple заявила, що загалом заплановані інвестиції додадуть 3000 гігават-годин на рік відновлюваної енергії в мережі.
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Також раніше в рамках презентації Apple представила лінійку смартфонів iPhone 14, а також оновлений розумний годинник Watch Series 8 і бездротові навушники AirPods Pro.
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