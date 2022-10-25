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Apple компенсує майже чверть енергії для заряджання гаджетів: яким чином

Фото: Apple компенсує 22% енергії для зарядки своїх гаджетів (скриншот відео)
Автор: Константин Широкун

Компанія Apple анонсувала нові інвестиції в сонячні та вітрові електростанції в Європі з метою компенсувати енергію для заряджання гаджетів власного виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У Apple заявили, що анонсовані європейські інвестиції в зелену енергетику є частиною стратегії компенсації 22% електрики, яку клієнти використовують для зарядки своїх пристроїв.

У 2020 році компанія зобов'язалася до 2030 року усунути викиди вуглецю в усьому своєму бізнесі, включаючи продукти та великий ланцюжок поставок, яка простягається від В'єтнаму до Бразилії.

"Ми сповнені рішучості стати брижами у ставку, що призведе до великих змін", - сказав генеральний директор Apple Тім Кук. З 2020 року Apple дотримується нейтрального рівня викидів вуглецю у своїх глобальних корпоративних операціях.

За його словами, з будівництвом нових проектів у Європі компанія прагне забезпечити усі пристрої Apple на континенті низьковуглецевою електроенергією. Apple заявила, що загалом заплановані інвестиції додадуть 3000 гігават-годин на рік відновлюваної енергії в мережі.

Раніше ми писали, що Microsoft інтегрує продукти Apple із Windows 11 та Xbox. У магазині програм Microsoft Store з'являться Apple TV і Apple Music, реліз намічений на 2023 рік.

Також раніше в рамках презентації Apple представила лінійку смартфонів iPhone 14, а також оновлений розумний годинник Watch Series 8 і бездротові навушники AirPods Pro.

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