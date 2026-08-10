Apple готовит складной iPhone: слив раскрыл цвета и блок камер

Каким может быть дизайн первого складывающегося iPhone Ultra?

Официальная презентация первого гибкого флагмана Apple, который в сети называют iPhone Ultra или iPhone Fold, ожидается уже в середине сентября.

Несмотря на то, что устройство еще не представлено, инсайдеры опубликовали фотографии защитных накладок для блока камер, раскрывающих цвета будущей новинки.

Основные детали дизайна и камеры

Цветовые варианты - защитные элементы, выполненные в серебристом и темно-синем цветах. Вероятно, новый смартфон получит темно-синий цвет, который отдаленно почти не будет отличаться от черного.

Модуль камер - овальный блок на истоках содержит четыре выреза, которые, скорее всего, предназначены для двух основных камер, LED-вспышки и сканера LiDAR.

Поговаривают, что первый складной iPhone Ultra не будет широкой цветовой палитры, поэтому тем, кто ищет яркое оформление, инсайдеры рекомендуют обратить внимание на iPhone 18 Pro или iPhone 18 Pro Max.

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Долгосрочная стратегия Купертино?

Инсайдеры утверждают, что корпорация уже активно работает над последующими поколениями iPhone.

Apple сформировала четкую дорожную карту развития линейки:

Второе поколение сложного iPhone запланировано на конец 2027 года - его выпуск должен совпасть с 20-летним юбилеем оригинального iPhone.

Третье поколение может появиться уже в 2028 году. По предварительным данным, оно получит увеличенные дисплеи - как внутренний гибкий экран, так и внешний дополнительный дисплей.

Создание проектов на несколько лет вперед является стандартной практикой для технологического гиганта уровня Apple.

Из-за сложных цепей поставки разработка новых моделей требует от 18 месяцев до нескольких лет, поэтому инженеры компании обычно работают над 2-3 поколениями гаджетов одновременно.