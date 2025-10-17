Apple готовит новый MacBook Pro с сенсорным OLED-экраном: когда ждать релиз

Подробности о следующем поколении MacBook Pro

По данным источников, ноутбуки следующего поколения будут построены на базе чипов серии M6 и получат OLED-экраны, которые заменят используемые сейчас mini-LED панели.

Среди других изменений - отказ от фирменного выреза-"челки" на дисплее. Вместо него Apple планирует внедрить отверстие под камеру FaceTime, аналогичное решению Dynamic Island в iPhone. Пока неизвестно, будет ли компания применять похожий интерфейс, чтобы визуально "спрятать" вырез.

Главным нововведением станет поддержка сенсорного управления. При этом ноутбуки сохранят полноразмерную клавиатуру и трекпад, а экран с поддержкой касаний будет использоваться как дополнительный способ взаимодействия.

Отмечается, что инженеры Apple уже решили одну из ключевых проблем, характерных для сенсорных ноутбуков, - дисплей оснастят усиленным шарниром и модернизированным экранным модулем, чтобы предотвратить вибрации и отклонения при касании.

Новый MacBook Pro также станет тоньше и легче текущих моделей. Последнее масштабное обновление дизайна этой линейки состоялось в 2021 году, когда Apple вернула больше портов и сделала корпус толще ради улучшенного охлаждения.

Кроме того, компания, по данным Bloomberg, изучает возможность замены Touch ID на Face ID, однако реализация этой технологии ожидается не ранее, чем через несколько лет.

На этой неделе Apple представила 14-дюймовый MacBook Pro с чипом M5, а в начале 2026 года планирует добавить версии с процессорами M5 Pro и M5 Max. После этого, к концу 2026 года или началу 2027 года, ожидается запуск полностью обновленной линейки MacBook Pro с OLED-дисплеями и сенсорным управлением.