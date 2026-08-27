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Apple готовит iPhone, которого еще не было: главные премьеры 9 сентября

10:16 27.08.2026 Чт
2 мин
Презентация состоится в штаб-квартире Apple Park в Калифорнии
aimg Ольга Завада
Apple сосредоточится только на флагманах и гибком iPhone (фото: Pexels)

Apple официально назначила осеннюю презентацию Surprise and shine на 9 сентября. Ожидается дебют первого гибкого iPhone Ultra, линейки iPhone 18 Pro и смарт-часов нового поколения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BGR.

Мероприятие сфокусируется исключительно на премиальном сегменте: анонсы базового iPhone 18, iPhone Air 2 и бюджетного iPhone 18e отсрочили.

Главные новинки линейки iPhone

Центральным событием инвента должен стать анонс первого сложного смартфона Apple, а также обновленных флагманов Pro-серии:

iPhone Ultra (гибкий смартфон): устройство в формате паспорта с дизайном, похожим на Galaxy Fold.

Модель получит 12 ГБ оперативной памяти, чип A20 Pro, поддержку Touch ID вместо Face ID, двойную основную камеру и ценник от 2000 долларов.

iPhone 18 Pro и Pro Max будут оснащены новым процессором A20 Pro, фирменным 5G-модемом C2 и увеличенными аккумуляторами.

Модель Pro Max, по слухам, получит эксклюзивную камеру со сменной диафрагмой. Среди новых цветов появится вишневый (Cherry), заменяющий Cosmic Orange.

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Новые Apple Watch и экосистема ПО

Кроме смартфонов Apple готовит обновление линейки умных часов и операционных систем.

Apple Watch Series 12 и Ultra : в новейшей линейке ожидается возвращение керамического корпуса вместо титанового, а также новый процессор для ускорения работы искусственного интеллекта Siri AI.

Операционные системы: во время мероприятия объявят даты релиза iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate, watchOS 27, tvOS 27 и visionOS 27.

Основной упор в программах сделан на расширение возможностей Apple Intelligence и обновленную Siri.

В то же время релиз наушников AirPods со встроенными камерами, по последним данным, был отложен на начало 2027 года.

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