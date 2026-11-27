Осенью 2027 годи Apple может выпустить лимитированный юбилейный iPhone 20 с керамическими элементами корпуса. Инсайдер заявил, что получил такие компоненты, а их выпуск планируется "очень ограниченным тиражом".

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на MacRumors .

Что известно о керамических компонентах для iPhone?

По словам инсайдера из Weibo, для производства премиальных компонентов выделили "очень ограниченные мощности". Это может свидетельствовать о подготовке лимитированной версии смартфона.

В комментариях он уточнил, что массовое производство начнут только после успешного прохождения инженерной проверки EVT (валидация качества - прим. ред.). Также инсайдер предположил, что из-за ограниченного количества устройств цена может возрасти.

Какие именно керамические компоненты попали в руки инсайдера, неизвестно. Поэтому остается непонятным, рассматривает ли Apple керамическую заднюю панель, увеличенную часть корпуса или небольшой внешний элемент.

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Где Apple уже использует керамику и стекло?

Apple уже использует керамику в качестве премиального материала для часовApple Watch Series 12. Такие модели доступны в цветах Pearl White и Night Blue наряду с версиями с алюминиевыми и титановыми корпусами.

Ранее керамические корпуса также получали часы серии Apple Watch Edition, в том числе белая версия Series 5.

В смартфонах iPhone Air используется стекло Ceramic Shield 2 спереди и Ceramic Shield сзади, содержащее микроскопические керамические кристаллы в стеклянной матрице для прочности и прозрачности.

Ранее инсайдер Fixed Focus Digital заявлял, что модели iPhone 20 Pro получат такой же стеклянный дизайн с более выразительными изгибами со всех четырех сторон титановой рамки. Однако новое сообщение намекает на более заметное визуальное использование самой керамики.

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Когда выйдет юбилейный iPhone?

Ожидается, что юбилейные модели к 20-летию iPhone представят осенью 2027 года. Вероятно, смартфоны должны получить радикальный стеклянный редизайн с загнутым со всех четырех сторон дисплеем.

В истоках новинку часто называют iPhone 20 Pro, однако окончательное название пока не подтверждено. Apple вполне может пропустить номер iPhone 19, чтобы подчеркнуть годовщину, как это было уже в 2017 году с выходом iPhone X.